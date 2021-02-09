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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Denizlispor'da kriz! 7 yönetici istifasını sundu...

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Son dakika: Denizlispor'da kriz! 7 yönetici istifasını sundu...
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu.

Alınan bilgiye göre, Denizlispor'un başkan yardımcıları Levent Çaputçu, Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı, istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti.

Denizlisporda sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti
Denizlispor'da sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti!

Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekipte 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ da istifalarını açıklamıştı.

 

Son dakika: Denizlisporda kriz 7 yönetici istifasını sundu...

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