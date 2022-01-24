Son dakika: Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

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Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek büyük bir başarıya imza atan ancak ligde kötü gidişata son veremeyen Denizlispor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Denizlispor, ligde topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor.