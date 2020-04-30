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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor'da corona virüsü çıkmadı!

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Son Dakika | Denizlispor'da corona virüsü çıkmadı!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da görev yapan futbolcu ve çalışanların koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."

 

Son Dakika | Denizlisporda corona virüsü çıkmadı

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