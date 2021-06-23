Son dakika: Denizlispor'da bir ayrılık daha! Özgür Çek...

Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek Denizlispor, mali sorunlar nedeniyle kadrosunu koruyamadı. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren ve alacakları ödenmeyen 17 futbolcu takımdan ayrıldı. Kadrosunda 6 oyuncu kalan yeşil-siyahlılarda Özgür Çek’in de kulüpten ayrılacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran 30 yaşındaki sol bek 7 maçta forma giydi, gol veya asist üretemedi.

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