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GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor, Neven Subotic transferini duyurdu
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor, Neven Subotic transferini duyurdu

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Son Dakika | Denizlispor, Neven Subotic transferini duyurdu
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Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Neven Subotic'i transfer ettğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Denizlispor, Neven Subotic transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…

Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.

Hoş geldin Neven Subotic!"

 

Son Dakika | Denizlispor, Neven Subotic transferini duyurdu

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