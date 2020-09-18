Son Dakika | Denizlispor, Neven Subotic transferini duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Neven Subotic'i transfer ettğini duyurdu.
Süper Lig ekibi Denizlispor, Neven Subotic transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…
Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.
Hoş geldin Neven Subotic!"
Neven Subotic resmen Denizlispor'da!— Spor Arena (@sporarena) September 18, 2020
Sabri Ugan'ın (@sabriugan) sesiyle Subotic transferi böyle duyuruldu... 👇 pic.twitter.com/nUfc3TZIZo https://t.co/c5v8GKK88z
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