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GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını açıkladı!
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Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını açıkladı!

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Son Dakika | Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını açıkladı!
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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

Son Dakika | Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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