MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Denizlispor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ve Bülent Uygun'dan tepki!
GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ve Bülent Uygun'dan tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.06.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ve Bülent Uygun'dan tepki!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Denizlispor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ve Bülent Uygun'dan tepki!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de oynanan Denizlispor-Beşiktaş maçının ilk dakikalarındaki havai fişek gösterisi sorun yarattı.

Denizlispor ile Beşiktaş maçının başında stadyum dışında dakikalar havai fişek atıldı.

Mete Kalkavan bir süre gösterinin bitmesini bekledi ancak daha sonra maçı başlatmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında da gösterinin devam etmesi sonrasında Mete Kalkavan oyunu durdurdu.

Sergen Yalçın, 4. hakeme 'Müdahale edin. Bu nedir ya!' şeklinde serzenişte bulundu.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise 'Düğünde bu kadar havai fişek atılmıyor' yorumu yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle