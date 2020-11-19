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Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Denis Schröder, Los Angeles Lakers'ta!

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Son dakika | Denis Schröder, Los Angeles Lakers'ta!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

Lakers'tan yapılan açıklamada, Danny Green'nin yanı sıra Jaden McDaniels'in draft hakkı karşılığında Schröder'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki guard, geçen sezon Oklahoma'da 18,9 sayı, 4 asist ve 3,6 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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Schröder, "yılın altıncı adamı" oylamasında da ikinci sırada yer almıştı.

 

Son dakika | Denis Schröder, Los Angeles Lakersta

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