Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare için sakatlık açıklaması!

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Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare’nin sol uyluk iç kısmında ve arka adalesinde orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcumuz Mustapha Yatabare’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme.

Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz Mustapha Yatabare’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.

“Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuza yapılan kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır.”

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Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.