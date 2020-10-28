Son Dakika | Demba Ba'dan Fransız basınına Erdoğan cevabı!

Başakşehir'in golcüsü Demba Ba'nın Le Parisien'e verdiği röportajdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısmı şu şekilde:

Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim.

"NEFRET DÜNYASINDA YAŞIYORUZ"



Irkçılık bir futbol probleminin ötesinde, toplumların problemi. Dünyanın üst düzey yetkilileri onunla savaşmak için yeterince etkili değil. Nefret dünyasında yaşıyoruz. İnsanları yaptıkları şeyler için değerlendirmemiz lazım, oldukları kişi için değil. Oyuncular sorumluluk almalı ve ırkçılık durumunda 22 kişi sahadan ayrılmalı.

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