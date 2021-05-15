Son Dakika: Demba Ba'dan Beşiktaş maçı öncesi paylaşım! Taraftar yorum yağmuruna tuttu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile olaylı şekilde yollarını ayıran Demba Ba, Göztepe - Beşiktaş mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Senegalli yıldız oyuncu, iki eski takımının şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacağı kritik müsabakanın sabahında yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, İzmir'de şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş için yaptığı düşünüldü. Siyah beyazlı taraftarlar, Demba Ba'nın paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

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