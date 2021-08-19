Son Dakika: Demba Ba'dan beklenmedik karar! Sadece 47 dakika sürdü...
İsviçre ekibi Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzayalan Demba Ba, kulübün sahibinin değişmesinin ardından takımdan ayrıldı. Lugano formasıyla yalnızca 3 maçta görev alan Senegalli futbolcunun İsviçre kariyeri sadece 47 dakika sürmüş oldu.
Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, 1 yıllık sözleşme imzaladığı İsviçre ekibi Lugano'dan ayrıldı.
Lugano formasıyla 3 resmi maçta yalnızca 47 dakika süre alan Senegalli futbolcu, kulübün sahibinin el değiştirmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Demba Ba, son olarak St. Gallen maçında forma giymişti.
Lugano macerasını noktalayan 36 yaşındaki deneyimli futbolcunun Paris'teki evine döndüğü öne sürüldü.
Demba Ba, Süper Lig'de son kulübü Medipol Başakşehir dışında Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.
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