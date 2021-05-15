Son Dakika: Dele Alli'nin yeni aşkı olay oldu! Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile yakalandı...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Dele Alli, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın 20 yaşındaki kızı Maria ile öpüşürken görüntülendi.

Geçtiğimiz Şubat ayında model sevgilisi Ruby Mae ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir süredir yalnız olan 25 yaşındaki futbolcu, Mario Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi şekilde objektiflere yakalandı.

"SADECE ARKADAŞIZ"

Dele Alli ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Mario Guardiola'nın yakın çevresine yalnızca arkadaş olduklarını söylediği kaydedildi. Futbolcu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

"BALAYINDA GİBİYDİLER..."

İkiliyle aynı mekanda eğlenen bir müşteri, İngiliz basınına o anları anlattı. İsmi açıklanmayan müşteri, Dele Alli ve Mario Guardiola'nın kimseyi umursamadan samimi şekilde vakit geçirdiğini ve saatlerce sohbet ettiklerini anlattı.

Yaşananları aktaran gizemli müşteri, "İnsanların onları görmesini hiç umursamadılar. Mekana eğlenmek için gelen yüzlerce insan onlara bakıyordu. Bütün masalar rezerve edilmiş ve hepsi dolmuştu. Dele Alli ve Mario Guardiola'nın yanından geçenler gözlerini bile kırpamadılar. Sanki balayında gibiydiler..." şeklinde konuştu.

"İLİŞKİLERİNİN NEREYE GİDECEĞİ BELLİ OLMAZ..."

Bir diğer müşteri ise, "Dele Alli, Mario Guardiola'dan çok etkilenmişe benziyordu. Şubat ayında Ruby Mae'nin terk edişini atlatmış gibiydi. İkisi de genç, özgür ve bekar bireyler. İlişkilerinin buradan nereye gideceği belli olmaz..." ifadelerini kullandı.

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