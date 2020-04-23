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Futbol
İSTANBUL (İHA) -
Haber Giriş: 23.04.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | DC United transferde Mesut Özil'e gözünü dikti!

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Son Dakika | DC United transferde Mesut Özil'e gözünü dikti!
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil, önümüzdeki sezon itibariyle futbol hayatına ABD'de devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. 2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Mesut Özil'in danışmanlığını yapan Erkut Söğüt, Ada basınına yaptığı açıklamada oyuncunun şu anda Arsenal'da kalacağını açıklarken, "Şu anda bunun hakkında konuşmuyoruz bile, çünkü hala 1 yıllık sözleşmesi var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'da kalacak. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak. Ayrılma şansı yok. Sözleşme bitince kendisi 32 yaşında olacak. En az 3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika | DC United transferde Mesut Özile gözünü dikti

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