Son Dakika: David Moyes geceye damga vurdu! Olay hareketi sonrası kırmızı kartla atıldı... Maç sonu esprisini yaptı...

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West Ham teknik direktörü David Moyes, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Eintracht Frankfurt'a mağlup oldukları mücadelenin son bölümlerindeki skandal hareketi sebebiyle kırmızı kart gördü.

Deutsche Bank Park'da oynanan karşılaşmanın son dakikalarına 1-0 geride girmenin verdiği stresle sinirlerine hakim olamayan İskoç teknik adam, top toplayıcı çocuğun kendisine attığı topa sert şekilde vurdu.

OYUNDAN ATILDI

Şans eseri top toplayıcı çocuğa isabet etmeyerek tribünlere giden topun ardından müsabakanın hakemi Jesús Gil Manzano, David Moyes'a yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gösterdi ve oyundan ihraç etti.

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HAREKETİ HAKKINDA ESPRİ YAPTI

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında büyük hayalkırıklığı yaşadığının altını çizen İskoç çalıştırıcı, top toplayıcı çocuktan özür diledi. Moyes ayrıca, çok iyi bir vole vurduğunu söyleyerek tepki çeken hareketine ilişkin espri yaptı.

David Moyes, "Top toplayıcı çocuğun attığı topu geri vurdum. Bu hareketim sebebiyle özür dilerim ancak o da topu çok nazik atmıştı. Benim için iyi bir vole oldu." ifadelerini kullandı.

KARŞILAŞMA HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Çok büyük bir hayalkırıklığı yaşıyoruz. Bu noktaya gelene kadar daha iyi birçok takımla oynadık. Muhtemelen bu turu Londra Stadyumu'ndaki ilk maçta kaybettik ve o günden bu yana peşinde koşuyoruz. Hakem yönetiminden memnun olduğumu söyleyemeyeceğim ancak rekabetten keyif aldığımı söyleyebilirim. Eintracht Frankfurt yedek kulübesinin reaksiyonu beni hayalkırıklığına uğrattı. Bu şekilde davranamazsınız. Umarım benim yedek kulübem benzer bir hareket yapmaz. David Moyes

MAÇIN HİKAYESİ

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İngiliz West Ham United karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Frankfurt, evindeki maçı da 1-0 kazanarak finale yükseldi. Frankfurt'un tek golünü 26. dakikada Santos Borre kaydetti. West Ham'da Aaron Cresswell 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Final biletinin ardından büyük sevinç yaşayan Eintracht Frankfurt taraftarları sahaya girdi. West Ham United oyuncuları soyunma odasına doğru hareketlenirken, Eintracht Frankfurt oyuncularına büyük bir sevgi gösterildi. Güvenlik güçleri ve polisin de sahaya girmesiyle birlikte hakemler soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE DETAYI

UEFA Avrupa Ligi'nde kayıpsız finale kalan Eintracht Frankfurt'un yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.

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