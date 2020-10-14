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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | David Beckham'dan Fenerbahçe'nin Mesut Özil planına engel

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Son Dakika | David Beckham'dan Fenerbahçe'nin Mesut Özil planına engel
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Uzun bir süredir Mesut Özil'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye ABD'den kötü haber geldi. MLS takımlarından Inter Miami'nin başkanı David Beckham'ın hedefinde Mesut var...

Sarı-lacivertliler, kabus gibi geçen iki sezonun ardından müthiş bir transfer dönemi geçirmişti. "Alo ben Emre abin" sloganı ile yeni sportif direktör Emre Belözoğlu güçlü bağlantılarını kullanarak, 18 transfer gerçekleştirmişti. Ancak her Fenerbahçeli'nin aklında aynı isim var: Mesut Özil... Fenerbahçe taraftarı olan tecrübeli yıldızın kariyeri inişte. Arsenal'de kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu en geç sezon sonu İngiltere'den ayrılacak.

Fenerbahçe, Mesut Özil için mali şartları hazırlıyor. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tecrübeli oyuncu da konu sarı-lacivertliler olunca mali isteklerini daha makul seviyeye çekmeye sıcak yaklaşıyor. Kanarya, devre arasında Arsenal ile masaya oturacak ve Mesut'un bedelsiz transferini isteyecek. Fenerbahçe eski göz ağrısını kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Hem büyük bir oyuncuyu alacak hem de rakiplerin moralini daha da düşürecek.

GÜVENLİ LİMAN FENERBAHÇE

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Londra'daki 10 milyon sterlinlik evini satılığa çıkardığı belirtildi. Mesut'un bu kararı almasındaki en büyük nedenlerden biri de geçtiğimiz sezon stoper Kolasinac ile birlikte uğradığı saldırı. Başarılı oyuncu 'güvenli liman' olarak Kanarya'yı görüyor.

TRANSFERDE RAKİP BECKHAM

Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Mesut Özil transferinde en büyük rakip ABD... MLS ekipleri, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılacağını duyar duymaz kuyruğa girdikleri belirtildi. Bu takımlardan biri de İnter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz yıldız David Beckham. (Fotomaç)

Son Dakika | David Beckhamdan Fenerbahçenin Mesut Özil planına engel

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