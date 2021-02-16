Son Dakika: David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı!

Spor Arena Dış Haber- Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bek David Alaba, düzenlediği basın toplantısıyla kararını duyurdu.

Futbola Aspern altyapısında başlayan Alaba, Austria Wien U17 takımında kendisini göstermiş ve 2008 yılında Bayern Münih'e transfer olarak U19 takımında forma giymeye başlamıştı. Sırasıyla Bayern Münih U19, Bayern Münih 2 takımlarında forma giyen Avusturyalı sol bek, 2010-11 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi ve ardından Bayern'e döndü. Alaba, 2011 yılından bu yana aralıksız Bayern Münih forması giyiyordu.

David Alaba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağım. Benim için kolay bir karar olmadı. Burada geçirdiğim 13 yılı doğru kelimelerle anlatmam kolay değil. Benim için unutulmazdı. Her şey için minnettarım. Nereye gideceğime henüz karar vermedim. Daha iyi bir futbolcu olabileceğim, saha içinde ve saha dışında kendimi geliştirebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Menajerimin bazı kulüplerle yaptığı görüşmeler basında çıktı zaten. Bunları saklamıyoruz."

"GİDECEĞİM KULÜBÜN HEDEFİ BAŞARI OLMALI"

"Bayern benim için büyük bir aile oldu yıllardır. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Başarı arzulayan bir insanım, gideceğim kulübün de bu hedefte olması gerekiyor. Geleceğimle ilgili karar önümüzdeki zamanda ortaya çıkacaktır. Belli olduğu zaman herkes öğrenecektir."

ALABA'NIN GALATASARAY AŞKI

Avusturya doğumlu olan David Alaba, küçüklüğünde birçok Türk arkadaşı olduğunu ve onların sayesinde bir Galatasaray taraftarı olduğunu açıklamıştı. Deneyimli sol bek, zaman zaman sosyal medyadan Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapmasıyla da Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından seviliyor.

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