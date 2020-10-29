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Son dakika | Darüşşafaka Tekfen'de 1 oyuncuda koronavirüs tespit edildi!
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncuya yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.
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