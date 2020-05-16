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GeriFutbol Son dakika | Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 19:51,Son Güncelleme:

Son dakika | Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son dakika | Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Arif Gülen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta kulüp olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını belirterek, testlerin sonuçlandığını ve bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Tespitin ardından izolasyon, tedavi ve takip protokolleri gereğince testi pozitif çıkan oyuncunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedaviye alındığını aktaran Gülen, "Takımımıza bu süreçte yeni test uygulanmış ve test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuştur." ifadelerini kullandı

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