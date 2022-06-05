Son dakika: Danny Welbeck Ankaragücü'ne mi geliyor? Başkan Faruk Koca açıkladı

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Spor Toto 1. Lig'i ilk sırada tamamlayarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca, Danny Welbeck ile transfer görüşmesi yaptıklarını ancak son anda vazgeçtiklerini söyledi.

A Spor'a telefonla bağlanan Faruk Koca, Welbeck konusunun aslını anlattı ve bir başka yıldızla daha görüştüklerini ifade etti.

Faruk Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bizim Welbeck için girişimlerimiz oldu ancak sosyal medyada deşifre olunca somut isim üzerinden açıklama gereği duydum. Basın mensuplarına anlatmadım, bizim arkadaşlarımız Welbeck ile görüştü ama maalesef üzülerek söylüyorum; Welbeck ile ilgili görüşmelerimiz devam ederken menajerlerin maalesef manipülasyonlarıyla veya mahremiyeti olan bazı açıklayamayacağım konulardan dolayı görüşmelerimiz yüzde 99 son buldu. O transferden vazgeçmek zorunda kaldık.

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Welbeck'in istekleriyle ilgili bir sorun yoktu. Maalesef menajerlerin tavırları bizi rahatsız etti. Bizim arkadaşların kendisiyle ilgili herhangi bir problemimiz yok ama nihayetinde bu görüşmeler olur. Görüşmelerin sonuçlanana kadar mahremiyeti olur. Ahlaki bir seviyede gitmesi gerekir. Bu anlamda bugünkü yaptığımız görüşmeler neticesinde bizi de rahatsız etti, oyuncuyu da tabii ki rahatsız eder. Süreçten sonra üzüldük. Ne kulübü ne de oyuncuyu yıpratmamak açısından bu talebimizden vazgeçtik.

Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İngiltere'den bir başka forvet ile görüşüyoruz.