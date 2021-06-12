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GeriSpor Son Dakika: Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
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Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika: Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu

EURO 2020'deki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'e ilk müdahale saha içinde yapılırken gözyaşlarını boğulan eşine saha içinde Kjaer destek verdi

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  • Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
  • Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
  • Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
  • Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, gözyaşları içinde sağlık görevlilerinin müdahalesini izlerken sahaya giren oyuncunun eşini Kjaer sakinleştirdi. 

Bir anda yerde kalan ve tüm izleyenleri derinden sarsan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri kalp masajı yaparken eşi Sabrina Kvist büyük üzüntü yaşadı.

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KJAER'DEN ÖRNEK LİDERLİK

Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer, kalp masajı yapılırken takım arkadaşları ile birlikte bir insan duvarı kurarak Eriksen'in mahremiyetinin korunmasında da öncülük etti. 

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