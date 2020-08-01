Son Dakika | Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve şu an Fransa Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı olan Damien Comolli'ye ölüm tehditleri yapıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Instagram'daki tehditler üzerine polis soruşturma başlattı.

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un 19 yıldır başkanlığını yürüten Olivier Sadran, bugün kulüpteki hisselerinin %85'ini Amerikan Redbird Capital Partners adlı bir şirkete devrederken bu sayede Comolli de kulübün yeni patronu olarak görevine başlamıştı.