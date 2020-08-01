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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı

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Son Dakika | Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı
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Toulouse'un başkanı Damien Comolli'nin ölüm tehditleri aldığı ve polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve şu an Fransa Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı olan Damien Comolli'ye ölüm tehditleri yapıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Instagram'daki tehditler üzerine polis soruşturma başlattı.

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un 19 yıldır başkanlığını yürüten Olivier Sadran, bugün kulüpteki hisselerinin %85'ini Amerikan Redbird Capital Partners adlı bir şirkete devrederken bu sayede Comolli de kulübün yeni patronu olarak görevine başlamıştı.

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