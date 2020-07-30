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GeriFutbol Son Dakika | Damien Comolli, Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Diarra
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Damien Comolli, Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Diarra

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Son Dakika | Damien Comolli, Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Diarra
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü olan ve şu an Toulouse'un başkanlık görevine getirilen Damien Comolli, sezonu Gaziantep FK'da geçiren Souleymane Diarra'yı kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe 'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlık görevine getirildikten sonra Türkiye'den transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Comolli'nin bu doğrultuda kadrosuna katmayı hedeflediği isim sezonu Gaziantep FK formasıyla geçiren Souleymane Diarra oldu.

LesViolets'in haberine göre Fransız futbol adamı, Diarra'nın takıma katılması için görüşmeler yapıyor. Geçtiğimiz yaz bir başka Fransa Ligue 2 ekibi Lens'den Gaziantep'e 1 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncunun 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Bu sezon Gaziantep formasıyla toplamda 27 maça çıkan Malili oyuncu, 3 gol kaydetti.(Fanatik)

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