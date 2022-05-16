Son Dakika: Dallas Mavericks - Phoenix Suns maçında Luka Doncic sihir yaptı! Tarihi istatistik ve devre arasında ender görülecek protesto...

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NBA Batı Konferansı yarı final 7. maçında Dallas Mavericks ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Talking Stick Resort Arena'da oynanan maçta rakibini 123-90 gibi rahat bir skorla mağlup eden Dallas Mavericks, adını konferans finaline yazdırmayı başardı.

Dallas Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 10 ribaund, 6 üçlük, 4 asist ve 2 top çalma ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Spencer Dinwiddie'nin 30, Jalen Brunson'ın 24 sayısı ise Sloven yıldızın performansına önemli bir katkı oldu.

SUNS TUTUK, DONCIC FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Phoenix Suns’ta ise Chris Paul 10 sayı 4 asistte, Devin Booker 11 sayıda kaldı ve bu ikili mağlubiyete engel olamadı. Devin Booker ayrıca 14'te 3 sayı isabetiyle mücadeleyi tamamlarken kenardan gelen Cam Johnson 12, Landry Shamet 9 sayılık katkı sağladı.

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Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Phonenix Suns'ı 4-3 ile saf dışı bırakarak 2011'den sonra ilk kez konferans finali biletini cebine koyan Dallas Mavericks, Batı Konferansı finalinde Golden State ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARIDA DONCIC KADAR SKOR ÜRETEBİLDİLER

Kendi seyircisinin önünde oynayan Phoenix Suns, Dallas Mavericks maçının ilk yarısında Luka Doncic kadar sayı üretebildi. Maça etkili başlayan Sloven yıldız, Phoenix Suns karşısında ilk yarıda 27 sayı üretmeyi başardı.

23 yaşındaki yetenekli isim, üçüncü çeyreğin ilk bölümlerinde ise Phoenix Suns 29 sayıdayken bulduğu isabet ile 30 sayıya ulaştı ve kısa bir süreliğine de olsa rakip takımdan fazla sayı üretmeyi başardı.

PHOENIX SUNS NBA TARİHİNE GEÇTİ

İlk yarıda rakip potada yalnızca 27 sayı bulabilen Phoenix Suns soyunma odasına 57-27 geride girdi. Arizona temsilcisi bu skorla birlikte, NBA tarihinde bir play-off maçının ilk yarısında en az skor üreten takımlar arasına adını yazdırdı.

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Daha önce 2013 yılında Boston Celtics, New York Knicks ile kozlarını paylaştığı serinin 6. maçında yalnızca 27 sayı üretebilmiş ve rekor kırmıştı. Bundan önceki rekor ise 2016'da Atlanta Hawks karşısında ilk çeyrekte 7, devrede ise toplam 28 sayı üretebilen Boston Celtics'e aitti.

Boston Celtics o maçta ayrıca NBA tarihinde bir play-off maçının ilk çeyreğinde en az sayı atan takım rekorunu kırmıştı.

KENDİ SEYİRİCİSİ PROTESTO ETTİ

Talking Stick Resort Arena'da oynana maçın ilk yarısında hayalkırıklığı yaratan Phoenix Suns, devre arasında kendi seyircisinin protestosuna maruz kaldı. Phoenix Suns taraftarı, NBA'de ender görülecek bir biçimde 7. maç olmasına rağmen parkedeki oyuncuları yuhaladı.

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🧐Phoenix Suns, serinin 7 maçının ilk yarısında sadece 27 sayı atabildi.



🔥35 sayı, 10 ribaund ile oynayan Luka Doncic, takımını Batı finaline taşıdı.



▶️Rakip Golden State... pic.twitter.com/jM1ha6hsMk — Spor Arena (@sporarena) May 16, 2022

DOĞU KONFERANSINDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde ise Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı ağırladı. Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-81 yenerek seride durumu 4-3 yaptı ve finalde Miami Heat'in rakibi oldu.

Ev sahibi takım serinin son maçını 109-81 kazandı. Boston Celtics'te Grant Williams 27 sayı ile galibiyetin baş mimarı olurken, Jason Tatum 23 sayı 6 ribaund ve 8 asistle destek verdi.

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Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı 20 ribaund ve 9 asistlik performans göstermesine rağmen yenilgiye engel olamadı.