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GeriFutbol Son Dakika | Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Jailson'un transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 12.10.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Jailson'un transferini açıkladı!

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Son Dakika | Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Jailson'un transferini açıkladı!
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Çin süper Ligi takımlarından Dalian Pro, Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Jailson'u kadrolarına kattıklarını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya imza attı.

Çin ekibi transferi, sosyal medya hesabından video ile duyurdu.

Dalian Pro, Jailson'un Marek Hamsik yerine forma giyeceğini açıkladı.

Son Dakika | Dalian Pro, Fenerbahçeden ayrılan Jailsonun transferini açıkladı

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