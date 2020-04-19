Son Dakika | Cyle Larin için karar verildi! Beşiktaş'a dönüyor

Belçika ekibi Zulte Waregem'in Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cyle Larin için son karar verildi.

Francky Dury yaptığı açıklamada; "Başlangıçta Larin ile çokça gol bulduk. Bir süre sonra diğer golcü Berahino kanatta oynamak zorunda kaldı. Jelle Vossen'i kazanmalıydık çünkü Larin takımdan ayrılacak ve sözleşmeli olduğu takıma dönecek. Bunun sonrasında takımda bir denge kaybı yaşadık." dedi

Cyle Larin bu sezon Zulte Waregem forması ile 33 resmi maça çıktı. kanadalı golcü bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Cyle Larin 2018 yılında Beşiktaş'a 1.85 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.(Sporx)