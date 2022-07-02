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Son dakika: Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

#Beşiktaş#Cyle Larin#Futbol
Son dakika: Cyle Larin, Beşiktaşa veda etti

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Cyle Larin, siyah beyazlı takıma veda etti.

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Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kanadalı golcü mesajında, "Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.

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#Beşiktaş#Cyle Larin#Futbol

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