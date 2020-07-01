Son Dakika | Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Beşiktaş'tan sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'in yolunu tutan Cyle Larin için son karar verildi.

OPSİYONU KULLANMAMA KARARI ALINDI

Belçika basınında yer alan habere göre; Zulte Waregem sezon başında kiraladığı Cyle Larin'in 2.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Larin'in Beşiktaş'a geri döndüğü ancak bu kez Belçika'dan Antwerp'in genç golcüyle ilgilendiği belirtildi.

Zulte Waregem'de bu sezon 33 maça çıkan Larin, 9 gol attı ve 11 asist yaptı.