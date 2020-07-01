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GeriFutbol Son Dakika | Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!

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Son Dakika | Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!
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Zulte Waregem, sezon başında kiraladığı Cyle Larin'in opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kanadalı golcü Beşiktaş'a geri dönecek.

Beşiktaş'tan sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'in yolunu tutan Cyle Larin için son karar verildi.

OPSİYONU KULLANMAMA KARARI ALINDI

Belçika basınında yer alan habere göre; Zulte Waregem sezon başında kiraladığı Cyle Larin'in 2.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Larin'in Beşiktaş'a geri döndüğü ancak bu kez Belçika'dan Antwerp'in genç golcüyle ilgilendiği belirtildi.

Zulte Waregem'de bu sezon 33 maça çıkan Larin, 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

Son Dakika | Cyle Larin, Beşiktaşa geri dönüyor

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