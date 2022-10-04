Son Dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu! Aylık maaşı ortaya çıktı...

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Ağustos ayında hakemliği bırakan Türk futbolunun tecrübeli düdüklerinden Cüneyt Çakır, TFF bünyesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sabah'ın haberine göre; 45 yaşındaki Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin TL alacağı belirtildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.

Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışı bırakılmış daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmüştü. Emektar hakeme, ligin 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor müsabakasında görev verilmişti.

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