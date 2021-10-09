Son dakika: Cüneyt Çakır'ı Mete Kalkavan kurtardı! Almanya - Romanya maçında penaltı kararı...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya ile Romanya karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı. Romanya, Ianis Hagi'nin 9. dakikadaki golüyle öne geçerken Almanya'nın geri dönüş sayılarını 52. dakikada Serge Gnabry ve 81. dakikada Thomas Müller kaydetti.
Bu sonucun ardından Almanya 7 maç sonunda puanını 18'e çıkardı. Romanya ise 10 puanda kaldı.
MORUTAN VE CICALDAU SÜRE ALMADI
Romanya kadrosuna dahil edilen Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, yedek soyundukları mücadelede süre almadı.
CÜNEYT ÇAKIR'I SKANDALDAN METE KALKAVAN KURTARDI
Maçın 5. dakikasında Timo Werner ile Andrei Burca arasındaki mücadelede Werner'in yerde kalması sonrası penaltı kararını gösteren Cüneyt Çakır'a Rumen futbolculardan yoğun itiraz geldi. VAR'da görev yapan Mete Kalkavan, Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye edince kenara gelip pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.
MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINDAKİ KARARLAR SONRASI YOĞUN BASKI ALTINDA
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Milan - Atletico Madrid maçında verdiği kararlar sebebiyle yoğun eleştiri ve baskı altında çıktı Almanya - Romanya maçına. Milan, Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmişti ancak UEFA, deneyimli hakemi bu maça atama kararından dönmedi.