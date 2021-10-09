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Son dakika: Cüneyt Çakır'ı Mete Kalkavan kurtardı! Almanya - Romanya maçında penaltı kararı...

#Cüneyt Çakır#Almanya-Romanya#UEFA
Son dakika: Cüneyt Çakırı Mete Kalkavan kurtardı Almanya - Romanya maçında penaltı kararı...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya-Romanya maçını yöneten Cüneyt Çakır, Milan - Atletico Madrid maçından sonra bir tartışmalı karara daha imza atacakken imdadına VAR'da görev yapan Mete Kalkavan yetişti. Penaltı düdüğü çaldığı pozisyonu izleyen Çakır, kararını iptal etti.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya ile Romanya karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı. Romanya, Ianis Hagi'nin 9. dakikadaki golüyle öne geçerken Almanya'nın geri dönüş sayılarını 52. dakikada Serge Gnabry ve 81. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Bu sonucun ardından Almanya 7 maç sonunda puanını 18'e çıkardı. Romanya ise 10 puanda kaldı.

MORUTAN VE CICALDAU SÜRE ALMADI

Romanya kadrosuna dahil edilen Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, yedek soyundukları mücadelede süre almadı.

CÜNEYT ÇAKIR'I SKANDALDAN METE KALKAVAN KURTARDI

Maçın 5. dakikasında Timo Werner ile Andrei Burca arasındaki mücadelede Werner'in yerde kalması sonrası penaltı kararını gösteren Cüneyt Çakır'a Rumen futbolculardan yoğun itiraz geldi. VAR'da görev yapan Mete Kalkavan, Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye edince kenara gelip pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Son dakika: Cüneyt Çakırı Mete Kalkavan kurtardı Almanya - Romanya maçında penaltı kararı...

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Cüneyt Çakıra büyük şok Milandan UEFAya resmi şikayet...

İlgili Haber:Cüneyt Çakır'a büyük şok! Milan'dan UEFA'ya resmi şikayet...

MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINDAKİ KARARLAR SONRASI YOĞUN BASKI ALTINDA

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Milan - Atletico Madrid maçında verdiği kararlar sebebiyle yoğun eleştiri ve baskı altında çıktı Almanya - Romanya maçına. Milan, Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmişti ancak UEFA, deneyimli hakemi bu maça atama kararından dönmedi.

Son dakika: Cüneyt Çakırı Mete Kalkavan kurtardı Almanya - Romanya maçında penaltı kararı...

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#Cüneyt Çakır#Almanya-Romanya#UEFA