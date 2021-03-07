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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

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Son Dakika: Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Borussia Dortmund - Sevilla maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Borussia Dortmund - Sevilla eşleşmesinde ilk maçı Dortmund deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Son Dakika: Cüneyt Çakıra Şampiyonlar Liginde görev

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