Son Dakika: Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Borussia Dortmund - Sevilla eşleşmesinde ilk maçı Dortmund deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

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