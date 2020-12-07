Son Dakika | Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Buna göre Lazio - Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

AVAR hakemi olarak ise Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.

Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.

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