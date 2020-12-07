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GeriFutbol Son Dakika | Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi
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Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi

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Son Dakika | Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi
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Şampiyonlar Ligi'nde Lazio - Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Buna göre Lazio - Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

AVAR hakemi olarak ise Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.

Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.

 

Son Dakika | Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi

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