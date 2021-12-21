Son Dakika: Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek! VAR Mete Kalkavan...

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Kuveyt Emir Kupası finalinde Al-Kuwait ile Al-Qadisia arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Mücadelenin yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu’ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR’ı da Abdullah K. Hendeal olacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek. 21.12.2021 Salı günü saat 18:45’te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak.