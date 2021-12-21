Son Dakika: Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek! VAR Mete Kalkavan...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Dikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısıDikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısı#Meteoroloji
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Kılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dediKılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dedi?#Kılıçdaroğlu
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
Fransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçtiFransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçti#Fransa
Güntekin Onay: Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...Güntekin Onay: 'Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...'#Fenerbahçe
DSÖden flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladıDSÖ'den flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladı#Omicron
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor İşte vergi ve harçlarda yeni tarifelerMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte vergi ve harçlarda yeni tarifeler#Vergi
Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazıBirazcık efendi ol bırak elinden şu sazı#Muharrem Sarıkaya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek! VAR Mete Kalkavan...

#Cüneyt Çakır#Mete Kalkavan#Hakem
Son Dakika: Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek VAR Mete Kalkavan...

Kuveyt Emir Kupası finalinde Al-Kuwait ile Al-Qadisia arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Müsabakanın VAR hakeminin ise Mete Kalkavan olacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

Kuveyt Emir Kupası finalinde Al-Kuwait ile Al-Qadisia arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Mücadelenin yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu’ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR’ı da Abdullah K. Hendeal olacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek. 21.12.2021 Salı günü saat 18:45’te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cüneyt Çakır#Mete Kalkavan#Hakem

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan