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Son Dakika: Cüneyt Çakır hakemliği bırakıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama

Güncelleme: 42 dk önce

#Cüneyt Çakır#Mehmet Büyükekşi#TFF
Son Dakika: Cüneyt Çakır hakemliği bırakıyor mu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak istediği iddiaları hakkında konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi. Bu isteğini hem MHK, hem de TFF Yönetim Kurulu ve ben son derece uygun gördük. Bu motivasyon, bizim için son derece önemli. Cüneyt Hocanın, hakem yetiştirme isteği son derece önemli. Bu zamana kadar hakem eğitmeni olarak hocalar getirdik yurt dışından. Biz kendi değerimizi ve en başarılı hakemlerimizden bir tanesini, hakem eğitmeni olarak atadık. Kendisi inşallah ileride biz nasıl yurt dışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışında eğitmen hakem olarak gider.

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JÜBİLE MAÇI DÜZENLEMEK İSTİYORUZ

Cüneyt Çakır, bizim için önemli bir değer. Türkiye'yi 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. 2015 yılında da Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum"

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#Cüneyt Çakır#Mehmet Büyükekşi#TFF

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