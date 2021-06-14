Son Dakika: Cüneyt Çakır EURO 2020'de tarihe geçecek!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Euro 2020'de yöneteceği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine adını yazdıracak.

Fanatik'in haberine göre; Cüneyt Çakır, böylece 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan dört hakemden biri olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece İsveçli Anders Frisk, Danimarkalı Kim Milton Nielsen ve Hollandalı Björn Kuipers 3 farklı turnuvaya davet aldı. Kuipers tıpkı Cüneyt Çakır gibi Euro 2020'de üçüncü turnuvasına ulaşıyor.

Pierluigi Collina, Howard Webb, Roberto Rosetti, Markus Merk gibi çok ünlü hakemler bile bu başarıyı gerçekleştiremedi. Euro 2012, Euro 2016 ve Euro 2020'de görev yapan Cüneyt Çakır turnuva tarihinde davet alan 148 hakem arasında ilk 4 arasına girdi. Cüneyt Çakır, hem Euro 2012 hem de Euro 2016'da 3'er maç olmak üzere toplamda 6 kez finallerde düdük çaldı.

Üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan hakemler

Anders Frisk (Euro 1996-Euro 2000-Euro 2004)

Kim Milton Nielsen (Euro 1996-Euro 2000-Euro 2004)

Cüneyt Çakır (Euro 2012-Euro 2016-Euro 2020*)

Björn Kuipers (Euro 2012-Euro 2016-Euro 2020*)

Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final yönetti

Cüneyt Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finalde düdük çalmıştı. Maç seri penaltı vuruşlarına gitmiş ve İspanya finale kalmıştı. Çakır, Euro 2016'da ise son 16 turu aşamasında bu kez İtalya-İspanya maçında düdük çalmıştı. Sözü geçen maçı İtalya 2-0 kazanmıştı

Euro 2012

Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)

İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

Portekiz 2-4 pen İspanya (Yarı final)

Euro 2016

Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)

Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)

Euro 2020

Macaristan - Portekiz (Grup maçı)

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