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İHA,DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul etti

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehiri kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehiri kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehiri kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehiri kabul etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul eti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.

12 numaralı formayı hediye ettiler

Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehiri kabul etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehiri kabul etti

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