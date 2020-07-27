Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i kabul etti

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul eti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.

12 numaralı formayı hediye ettiler

Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!