Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Olimpiyatları yorumu! Hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de katıldığı programda milli sporcularımızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki performanslarını değerlendirdi.

İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar;

Mete'ninki şu yönüyle bizi çok duygulandırdı: Biz bir tarihi akışın içerisinden geliyoruz, Osmanlı. 100 yıl geriye gittiğinizde Osmanlı'nın bütün savaşlarında yay ve ok çok anlamlı. Mete bununla dünyada 1 numara oldu. Bu bizi ciddi manada duygulandırdı ve bu başarısının devamını temenni ediyorum. Oğlum Bilal'in de okçuluk noktasında çok gayreti, emeği var. Bu noktada onunla ayrı bir muhabbeti var. Özellikle Mete'yi gözlerinden öpüyor, tebrik ediyorum.

Güreşte özellikle beklentimiz daha farklıydı ve bu noktada biraz üzüntümüz oldu. Jimnastikte beklentimizin dışında bir gelişme oldu. Hepsinden önemlisi, boksta, gerek Buse Naz Çakıroğlu gerekse Busenaz Sürmeneli, her ikisinin de finale yürümesi çok anlamlı. Finalde altınları kaptılar mı o zaman iş bizim için klasman noktasında iyi bir yere tırmanacağız.

"FİLENİN SULTANLARI SULTANLIK YAPTI"

6 bronzumuz var ama bronzlar istenilen puanı getirmiyor. Jimnastikte maalesef istediğimiz neticeleri alamadık. Bir Ferhat bronz aldı.

Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı ancak son anda bitirdik, düşürdük, öyle bir nokta oldu. Biraz da Güney Kore'yi küçümsedik mi diyorum. Çünkü öndeydik, başa baş oldu ve son anda elimizden kapıp götürdüler. Yine de Filenin Sultanları sultanlık yaptılar.

"BİREYSEL SPORLARA ÖNEM VERMEMİZ GEREKECEK"

Olimpiyatlarda futbol önde değil, futbolun esamesi bile okunmuyor. Olimpiyatlar daha çok bireysel sporun öne çıktığı bir buluşma. Bizim bireysel spora büyük bir önem vermemiz gerekecek. Yüzmede tüm madalyaları toplayıp getiriyorlar. Yüzme en çok madalya getiren spor dallarından bir tanesi, buna eğilmemiz lazım.

"GUIDETTI'Yİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bizim voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğuyla ilgili bazı şeyler anlattılar. Hocayla bir konuşacağız, ne yapmamız lazım. Bireysellerde hocalarla konuşmamız lazım. Bu hocayı da bırakmayacağız. Damat olduğu için kızımızı bırakıp bir yere gidemez.

Bir şey dikkatimi çekti, çok devşirme var. Onlarla hava atıyorlar.