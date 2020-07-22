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Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Başakşehir'i kabul edecek

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Başakşehir'i kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'i 27 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Spor Arena Özel | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şampiyon Başakşehir'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz Pazar zafere ulaşan Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlamıştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullanmıştı:

''Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.''

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