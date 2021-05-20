Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sezon öncesi seyirci açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEYİRCİ AÇIKLAMASI

Gelecek sezon için müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz. Hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Gençlerimizin rol model olarak gördüğü siz futbolcularımızdan da tüm dünyada olduğu gibi barışın, kardeşliğin sembolü haline gelmesini temenni ediyoruz. Beşiktaş'ımızı şampiyonluğu dolayısıyla şahsım, çalışma arkadaşlarım ve milletim adına tebrik ediyor, gelecek sezon için Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." ifadeleriyle sürdürdü.