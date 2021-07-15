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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Bir saat süren başbaşa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Başkanımız Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildiler.