Son Dakika | Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!
Yeni Malatyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçın 37. dakikasında oyundan alınan Cueva'nın eşinden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na tepki paylaşımı geldi.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanan maçta teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 37. dakikada Cueva'yı kenara alıp Youssouf Ndayishimiye'yi oyuna sokmuştu.
Cueva'nın eşi Pamelita, sosyal medyadan Hamza Hamzaoğlu'na tepki gösterdi.
Cueva'nın eşi, paylaşımında; 'Güney Amerikalı oyuncularla bir problemin mi var' ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un 2-0 kazandığı maçta Güney Amerikalı Cueva 37 dakika sahada kalırken diğer Güney Amerikalı oyuncular Wallace, Herrrera ve Zuqui ise süre bulamadı.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle