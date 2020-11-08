MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!
GeriFutbol Son Dakika | Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçın 37. dakikasında oyundan alınan Cueva'nın eşinden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na tepki paylaşımı geldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanan maçta teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 37. dakikada Cueva'yı kenara alıp Youssouf Ndayishimiye'yi oyuna sokmuştu.

Cueva'nın eşi Pamelita, sosyal medyadan Hamza Hamzaoğlu'na tepki gösterdi.

Cueva'nın eşi, paylaşımında; 'Güney Amerikalı oyuncularla bir problemin mi var' ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un 2-0 kazandığı maçta Güney Amerikalı Cueva 37 dakika sahada kalırken diğer Güney Amerikalı oyuncular Wallace, Herrrera ve Zuqui ise süre bulamadı.

Son Dakika | Cuevanın eşinden Hamza Hamzaoğluna tepki

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle