Son Dakika: CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı Lille'den resmen kiraladı! Trabzonspor'a piyango...

Haberin Devamı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'den resmen ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rusya oldu.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

Bu sezon Lille'de 22 maçta süre bulan Yusuf Yazıcı, 1 gol kaydetti.

TRABZONSPOR DA KAZANACAK

Yusuf Yazıcı'yı 2 sezon önce Lille'e 17.5 milyon euroya satan Trabzonspor, milli futbolcunun sözleşmesine eklediği madde ile satın alma opsiyonu kullanılırsa kasasını dolduracak.

KAP'a yapılan açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Lille'den veya CSKA Moskova'dan satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli ile ilgili açıklama yapılmazken L'Equipe, bu bedelin 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. Bu iddiadan yola çıkıp CSKA Moskova'nın sezon sonunda opsiyonu kullanıp Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katması halinda Trabzonspor yaklaşık 2,5 milyon Euro kazanacak.

Haberin Devamı

NEWCASTLE VE GALATASARAY DA İSTEDİ

Yusuf Yazıcı'yla daha önce Premier Lig ekibi Newcastle United ve Galatasaray da ilgilenmişti.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray iddialarının ardından DHA'ya konuşmuş ve "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir." diye konuşmuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı ve dünyanın en zengin kulübü yaptığı Newcastle United’ın Lille’e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

YERİ 15 DAKİKADA DOLDU

Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı'nın boşluğunu 15 dakikada doldurdu ve Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Lille, Ben Arfa ile 6 aylık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmzanın ardından açıklamarda bulunan Ben Arfa, "Bugün Lille kadrosuna katıldığım için çok mutluyum. Geçen yılın şampiyon unvanlı takımı ve açıkçası bu sezon pek çok harika şey gösterdiler. Büyümeye devam eden bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Kariyerim boyunca, farklı takımlarda Lille'e karşı birçok kez oynadım ve Pierre Mauroy Stadı'nda Lille formasını giymek büyük bir keyif olacak. Buradan birçok büyük oyuncunun geçtiğini biliyorum. Her şeyden önce kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma isteğiyle, tüm zorlukların üstesinden gelmek benim için onur olacak. Kendimi çok iyi hissediyorum ve rekabete geri dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.