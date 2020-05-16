Son Dakika | CSKA Moskova doktoru Roman Abzhelilov koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakiplerinden CSKA Moskova’nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle hayatını kaybetti
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakiplerinden CSKA Moskova’nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
CSKA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 1975 doğumlu Doktor Abzhelilov’un vefatını duyurdu.
2014 yılından bu yana Rus devi CSKA’da Abzhelilov daha önce Rusya Milli Takımı, Samara, Arsenal Tula gibi ekiplerde çalıştı.
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