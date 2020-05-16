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Basketbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | CSKA Moskova doktoru Roman Abzhelilov koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son Dakika | CSKA Moskova doktoru Roman Abzhelilov koronavirüsten hayatını kaybetti
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakiplerinden CSKA Moskova’nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle hayatını kaybetti

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakiplerinden CSKA Moskova’nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CSKA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 1975 doğumlu Doktor Abzhelilov’un vefatını duyurdu.

2014 yılından bu yana Rus devi CSKA’da Abzhelilov daha önce Rusya Milli Takımı, Samara, Arsenal Tula gibi ekiplerde çalıştı.

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