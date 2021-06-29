Son Dakika: Crystal Palace Lucien Favre'den vazgeçti! Patrick Vieira ile prensip anlaşmasına varıldı...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Patrick Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic'in haberine göre; Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde yer alan Lucien Favre ile anlaşamayan Crystal Palace, son 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği bir dizi görüşme neticesinde Patrick Vieira ile anlaşma sağladı.

45 yaşındaki teknik adamın çalışma izni ve vize işlemlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

LUCIEN FAVRE NE YAPACAK?

Crystal Palace ile maddi şartlar ve transfer bütçesi konusunda anlaşamayan Lucien Favre'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.