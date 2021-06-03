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GeriFutbol Son Dakika: Crystal Palace Christian Benteke'nin sözleşmesini uzattı! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Crystal Palace Christian Benteke'nin sözleşmesini uzattı! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

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Son Dakika: Crystal Palace Christian Benteke'nin sözleşmesini uzattı! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Crystal Palace, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Christian Benteke'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Christian Benteke'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza rekor ücretle 5 yıl önce katılan Christian Benteke'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Crystal Palace Christian Bentekenin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

BENTEKE İMZA SONRASI KONUŞTU

Yeni sözleşmesinin ardından konuşan Christian Benteke'nin, "Geleceğimi bu kulübe adadığım için çok mutlu ve gururluyum. Şimdiden 5 yılı geride bıraktık ve önümüzdeki daha uzun yıllar var. Çok iyi oyunculardan oluşan bir ekibimiz. Önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum." dedi.

30 yaşındaki deneyimli golcünün ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

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