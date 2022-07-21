Son Dakika: Cristiano Ronaldo'ya geri dönüş kapısı kapandı! Transferinden 4 yıl sonra...

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Manchester United'dan sezon öncesi ayrılmak istediği belirtilen Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçen sezonun başında Juventus'tan ayrılacak Manchester United'a geri dönüş yapan Portekizli yıldızın geleceği konusunda belirsizlik korunuyor.

CHELSEA VE BAYERN MÜNİH OLMADI

Geçtiğimiz haftalarda Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların da devreye girdiği kaydedilmişti.

'250 MİLYON EUROYU REDDETTİ'

Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulübün Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi verdiği, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu yönünde de haberler çıkmış ancak Portekizli yıldızın olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.

KAMPA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

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Taylan'da gerçekleştirilen Manchester United'ın kamp kadrosunda Portekizli yıldızın yer almaması da çok konuşulmuştu.

ERIK TEN HAG'TAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Manchester United'ın menajeri Erik ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Planlarımda o da var ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Durum hala aynı. Onun da bir sonraki sezon için bir seçeneği va. Ronaldo bu sezonun ardından takımda kalabilir mi? Evet" şeklinde konuşmuştu.

REAL MADRID'İN KAPISI KAPANDI

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Real Madrid'e önerdi.

Haberde; Madrid ekibinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği ve eski yıldızlarının kadroya dahil edilmesine sıcak bakmadıkları vurgulandı.

MADRID'DE 446 GOL

Real Madrid'de 9 sezon forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, 436 maçta 444 gol, 131 asistlik performans sergilemişti.

İspanyol deviyle 4 kez Şampiyonlar Ligi kazanan yıldız futbolcu, toplamda 16 kupa sevinci yaşadı.

YENİDEN EN BÜYÜK KUPAYI İSTİYOR

Avrupa basını, uzun süredir Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ni kazanma potansiyeli olan bir kulüpte forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu vurgulanıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.