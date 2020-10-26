Son Dakika | Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha! Koronavirüs soruşturması açıldı...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında corona virüsü protokollerini bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen karantina prosedürlerini ihlal ederek Portekiz milli takımından İtalya'ya dönmesinin ardından yasal süreç başlattı.

Karantina protokollerini ihlal ettiği yönündeki iddiları yalanlayan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz hafta uçak ambulansla İtalya'ya dönmüş ve ardından Torino'da bulunan evinde ailesi ve ekibiyle karantinaya girmişti.

CRISTIANO RONALDO NE DEMİŞTİ?

Ev izolasyonu sürecinde Instagram'dan canlı yayınlar yapan Portekizli futbolcu, yeni tarzıyla birlikte geçtiği kameraların karşısında hakkındaki iddiaları şu şekilde yalanlamıştı.

Protokole saygı duyuyorum, söylendiği gibi onu bozmadım: Bu bir yalan. Portekiz'den döndüm çünkü ekibim ve ben tüm prosedürlere uyduğumuzdan emin olduk. İtalya'ya hava ambulansıyla döndüm ve Torino'da bile kimseyle temasım olmadı"

FORMASINDAN KALDI

Tecrübeli futbolcu, corona virüsü testi pozitif çıktığı için takip edilen yönetmelikler kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dynamo Kiev ve Serie A'da oynanan Crotona müsabakalarında forma giyememişti.

Cristiano Ronaldo, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim tarihinde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmada da formasından uzak kalabilir.

DAHA ÖNCE DE SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Torino Halk Sağlığı Merkezi, Ekim ayının başında corona virüsü önlemlerine uymayarak milli takım kampı için şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan coronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti.

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtilmişti.