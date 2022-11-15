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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsan açıklamaları devam ediyor. Dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan ile 90 dakikalık bir televizyon röportajı gerçekleştiren Portekizli futbolcunun açıklamalarının yeni bölümü yayınlandı.

Röportajın ilk bölümünde Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şeyi dobra dobra anlatan Ronaldo, röportajın ikinci bölümünde ise kızının hastalığında bile kendisine inanılmadığını söyledi.

Portekizli futbolcunun olay röportajının ilk bölümünün yayınlanmasının ardından açıklama yapan Manchester United yönetimi, durumun incelendiğini ve ilgili kararların kısa süre içerisinde verileceğini duyurmuştu. İşte son iki gündür Ronaldo - Manchester United cephesinde yaşananlar...

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RÖPORTAJIN İLK BÖLÜMÜ

"ERIC TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da...

"ONDAN DAHA YAKIŞIKLI OLDUĞUMU SÖYLEMEME GEREK YOK"

Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten.

"TARAFTARLAR GERÇEĞİ BİLMELİ"

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Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar.

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"FERGUSON'DAN SONRA İLERLEME SIFIR"

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım.

RÖPORTAJIN İKİNCİ BÖLÜMÜ

"UTANÇ VERİCİ"

"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."

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"ARKADAŞIM DEĞİL, MESLEKTAŞIM"

"Eleştirmek çok kolay. Eğer televizyonda yorumculuk yapıyorsanız meşhur olmak için birilerini eleştirmek zorundasınız. Bunu gerçekten anlamıyorum. Sizinle aynı soyunma odasını paylaşmış insanların böyle eleştiriler yaptığını görmek kolay değil. Dünyanın en fazla takip edilen adamıyım. Onlar da bundan faydalanıyor. Bu tesadüf olamaz."

"Bundan bir yıl ya da 6 ay kadar önceydi. Wayne Rooney ile birlikte burada bizim evdeydik. Çocuklarını aldı ve 12 yaşındaki oğlumu da evine futbol oynamaya davet etti. Böyle davranışlara anlam veremiyorum. Yeni bir iş ya da herhangi bir gazeteye kapak olmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz."

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MİLLİ TAKIM KAMPINDA SOĞUK TOKALAŞMA

Öte yandan Dünya Kupası için Katar'a giden Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'in soğuk tokalaşması sosyal medyaya damga vurdu.

Manchester United'dan takım arkadaşı olan ikilinin, milli takım kampında soyunma odasında kaydedilen videodaki görüntüleri çok konuşuldu. İki yıldız oyuncunun arasının söz konusu röportaj serisi nedeniyle açık olabileceği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda Manchester United soyunma odasındaki mutsuzluktan bahsetmişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

VE MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'nun medyada çıkan röportajı hakkında açıklama geldi.

United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının inceleneceğini ve değerlendirildikten sonra açıklama yapılacağını duyurdu.

1 MİLYON STERLIN CEZA VERİLEBİLİR

Ayrıca Portekizli futbolcuya 1 milyon Sterlin para cezası verilebileceği iddia edildi.

AMORİM: GELECEĞİNE KENDİSİ KARAR VERECEK

Öte yandan Cristiano Ronaldo için Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim de konuştu.

Portekiz ekibinin teknik direktörü, "Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından ihanete uğradığını söyledi. Sporting'in kapıları ona açık mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu soru bana binlerce kez soruldu. Sporting'te herkes onu sever, söylenecek çok fazla bir şey yok. Geleceğine kendisi karar verecek. Buna nasıl baktığımı söylemeyeceğim. Yaz aylarında işlerin benim istediğim gibi gitmediği açık. Bir kulüp, bir yapı var. Ronaldo, Manchester United'ın oyuncusu." diye cevap verdi.