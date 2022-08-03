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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da geleceÄŸi belirsizliÄŸini koruyan Cristiano Ronaldo'nun Rayo Vallecano maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hareket bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve taraftarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Radamel Falcao'nun da forma giydiÄŸi hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na ilk 11'de Ã§Ä±kan Ronaldo, ilk yarÄ±nÄ±n sonunda Erik ten Hag tarafÄ±ndan kenara alÄ±ndÄ±.

Manchester United, maÃ§Ä±n 48. dakikasÄ±nda Ronaldo'nun yerine oyuna giren Amad Diallo ile Ã¶ne geÃ§erken Rayo Vallecano'nun 57. dakikada Alvaro Garcia ile bulduÄŸu gol maÃ§Ä±n skorunu tayin etti: 1-1.

MÃ¼cadele sonrasÄ±nda sosyal medyada dÃ¼ÅŸen fotoÄŸraflar, Cristiano Ronaldo'nun son dÃ¼dÃ¼k Ã§almadan Old Trafford'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Portekizli yÄ±ldÄ±z, stadyumdan Ã§Ä±karken taraftarlarÄ±n telefon kameralarÄ±na yakalandÄ±.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKÄ° YAÄžDI

Cristiano Ronaldo'nun hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± bitmeden Old Trafford'dan ayrÄ±lmasÄ±na United taraftarlarÄ± sosyal medyadan tepki gÃ¶sterdi. Ronaldo'nun hareketini 'Profesyonelce deÄŸil, utanÃ§ verici' ÅŸeklinde nitelendiren taraftarlar paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±.

"Bu adamÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±k. Pogba bile bu kadar saygÄ±sÄ±z deÄŸildi."

"Ronaldo'nun bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± profesyonelliÄŸe sÄ±ÄŸmÄ±yor. GenÃ§ futbolculara bÃ¶yle mi Ã¶rnek olacaksÄ±n?"

"Kabul edilemez bir davranÄ±ÅŸ."

MaÃ§ bitmeden stadyumdan ayrÄ±lan Ronaldo, sosyal medyadan 'Geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum' yazan bir paylaÅŸÄ±m yaparken Manchester United cephesinden konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

SEZON Ã–NCESÄ° KAMPLARA KATILMADI

GeÃ§en sezon baÅŸÄ±nda Juventus'tan ayrÄ±larak Manchester United'a dÃ¶nen Cristiano Ronaldo, kÃ¶tÃ¼ geÃ§en sezonun ardÄ±ndan Åžampiyonlar Ligi vizesi alÄ±namayÄ±nca KÄ±rmÄ±zÄ± Åžeytanlar'dan da ayrÄ±lmayÄ± kafasÄ±na koymuÅŸ durumda.

Manchester United'Ä±n sezon Ã¶ncesi Tayland ve Avustralya'da yaptÄ±ÄŸÄ± kamplara katÄ±lmayan, Ä°ngiltere'deki kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da uzun sÃ¼re gelmeyen Portekizli yÄ±ldÄ±z, geÃ§en hafta menajeri Jorge Mendes ile kulÃ¼p tesislerine gelerek geleceÄŸiyle ilgilil gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmuÅŸtu.

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GÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lan gÃ¼nden sonra Carington'daki tesislerde genÃ§ futbolcularla Ã§alÄ±ÅŸan Ronaldo, A takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmaya 3 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸladÄ±. Yeni teknik direktÃ¶r Erik ten Hag, yÄ±ldÄ±z futbolcuyu Ä°spanyol Rayo Vallecano ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda kadroya aldÄ±.

AYRILMAK Ä°STÄ°YOR AMA TÃœM KAPILAR YÃœZÃœNE KAPANIYOR

Kariyerinin sonlarÄ±nda rekorlar kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Ronaldo, burada oynayan ve iddialÄ± olan bir takÄ±ma gitmek istiyor. Menajer Jorge Mendes, uzun sÃ¼redir Åžampiyonlar Ligi devleriyle Ronaldo iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapsa da henÃ¼z sonuÃ§ alÄ±nmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Chelsea, Barcelona, Bayern MÃ¼nih gibi dev kulÃ¼plerle ismi geÃ§en Ronaldo iÃ§in bu kulÃ¼plerden olumlu bir adÄ±m gelmedi. Tarihi baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ± Real Madrid de Portekizli yÄ±ldÄ±za kapÄ±larÄ± kapattÄ±.

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Real Madrid'in ardÄ±ndan Atletico Madrid ismi ortaya atÄ±ldÄ±. Atletico Madrid BaÅŸkanÄ± Enrique Cerezo, konuyla ilgili; "Bu haberler nereden Ã§Ä±ktÄ± bilmiyorum ama Ronaldo'nun Atletico Madrid'e gelmesi imkansÄ±z" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Atletico Madrid taraftarlarÄ± da sosyal medyada Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ±n takÄ±ma gelmemesi iÃ§in kampanyalar baÅŸlattÄ±. Bununla da kalmayan taraftarlar, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda tribÃ¼nde 'Ronaldo'yu istemiyoruz' yazan pankart aÃ§tÄ±.

'250 MÄ°LYON EUROYU REDDETTÄ°'

AyrÄ±ca son dÃ¶nemde Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulÃ¼bÃ¼n Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi verdiÄŸi, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yÄ±l iÃ§in toplam 250 milyon euro maaÅŸ Ã¶demeye hazÄ±r olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde de haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ancak Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ±n teklife olumsuz yanÄ±t verdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

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ERIK TEN HAG'DAN RONALDO AÃ‡IKLAMASI

Manchester United'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Erik ten Hag, Ronaldo'nun Rayo Vallecano maÃ§Ä± bitmeden stadyumu terk etmesi hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Hollanda basÄ±nÄ±na konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan ten Hag; "Kesinlikle tasvip edemeyeceÄŸim bir hareker. Kabul edilemez bir durum. Sadece Ronaldo deÄŸil, baÅŸka oyuncular da maÃ§ bitmeden stadyumdan ayrÄ±ldÄ±. Biz bir takÄ±mÄ±z, birlikte hareket etmemiz gerek. Bu durum istisnasÄ±z herkes iÃ§in geÃ§erli. Bu durumla ilgili gereken konuÅŸmayÄ± takÄ±mdaki futbolcularla yaptÄ±m. Bir daha yaÅŸanmamasÄ±nÄ± umuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

"RONALDO HAZIR DEÄžÄ°L"

Premier Lig'in ilk haftasÄ±nda 7 AÄŸustos'ta Brighton ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸak olan Manchester United'Ä±n menajeri ten Hag, sezon Ã¶ncesi Ã§alÄ±ÅŸmalara geÃ§en hafta katÄ±lan Ronaldo'nun durumu ile ilgili soruya da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

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"Fizik olarak takÄ±mÄ±n seviyesinden Ã§ok uzakta. HazÄ±r olmasÄ± iÃ§in zamana ihtiyacÄ± var. Brighton maÃ§Ä± iÃ§in henÃ¼z kendisiyle ilgili kararÄ±mÄ± vermedim."

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