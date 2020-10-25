Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!

Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

Böylece Portekizli yıldıza yapılan üçüncü testin sonucu da pozitif çıkmış oldu.

Ronaldo'nun sahalara dönmesi bir süre daha ertelendi.

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