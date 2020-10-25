MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!
GeriFutbol Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo'ya yapılan üçüncü koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.

Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

Böylece Portekizli yıldıza yapılan üçüncü testin sonucu da pozitif çıkmış oldu.

Ronaldo'nun sahalara dönmesi bir süre daha ertelendi.

Son Dakika | Cristiano Ronaldonun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle