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Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif!
Cristiano Ronaldo'ya yapılan üçüncü koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.
Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.
Böylece Portekizli yıldıza yapılan üçüncü testin sonucu da pozitif çıkmış oldu.
Ronaldo'nun sahalara dönmesi bir süre daha ertelendi.
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